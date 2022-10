জেলেনস্কিকে সৌদি যুবরাজের ফোন, ৪০০ মিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে শুক্রবার (১৪ অক্টোবর) টেলিফোনে কথা বলেছেন সৌদি আরবের অঘোষিত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। এর কিছুক্ষণ পরেই ইউক্রেনের জন্য ৪০ কোটি মার্কিন ডলার মানবিক ত্রাণ সহায়তা ঘোষণা করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। খবর আরব নিউজের।

যুবরাজ বলেছেন, রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্য চলমান উত্তেজনা কমাতে মধ্যস্থতা এবং সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে প্রস্তুত সৌদি আরব।

এসময় ইউক্রেনের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের পক্ষে সৌদি আরবের অবস্থানের জন্য ক্রাউন প্রিন্স ও সৌদি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান জেলেনস্কি।

সম্প্রতি ইউক্রেনের অধিকৃত চারটি অঞ্চলের ওপর রাশিয়ার দাবিকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের একটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে সৌদি আরব।

Spoke to Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Thanked for supporting Ukraine's territorial integrity, resolution at the UN General Assembly. We agreed to interact in the release of prisoners of war. We agreed on the provision of macro-financial aid to Ukraine.