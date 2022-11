আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতলে বাংলাদেশে আসবেন আর্জেন্টাইন সাংবাদিক

বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা ফুটবল সমর্থকদের উৎসাহ-উদ্দীপনার খবর পৌঁছে গেছে সারা বিশ্বে। ফিফার অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে আর্জেন্টাইন মিডিয়া, সবখানেই এখন বাংলাদেশের নাম। স্বভাবতই, এত দূরের একটি দেশে এত সমর্থকের খোঁজ পেয়ে উচ্ছ্বসিত আর্জেন্টাইনরা। টুইটারে সেই অনুভূতির কথা জানিয়েছেন এক আর্জেন্টাইন সাংবাদিক। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতলে সমর্থকদের উন্মাদনা সচক্ষে দেখতে বাংলাদেশে আসবেন।

আর্জেন্টিনার ওই সাংবাদিকের নাম আন্দ্রেস ইয়োসেন। টুইটারে নিজের ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশ নিয়ে একাধিক টুইট করেছেন তিনি। শুরুটা হয়েছিল বাংলাদেশে এক সংবাদপাঠিকা আর্জেন্টিনার জার্সি পরে ক্যামেরার সামনে উপস্থিত হওয়া দিয়ে।

এরপর বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলাদেশে আর্জেন্টাইন ফুটবল সমর্থকদের উন্মাদনার খবর চোখে পড়ে ইয়োসেনের। এ বিষয়ে আরও ছবি ও ভিডিও চেয়ে সোমবার (২৮ নভেম্বর) একটি টুইট করেন তিনি। কিন্তু এরপর বাংলাদেশিদের যে প্রতিক্রিয়া দেখতে পান, তা ছিল তার কাছে অকল্পনীয়।

বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা-ভক্তদের মিছিল, ভবনে ভবনে পতাকা টানানো, হাজারো সমর্থকের দলবেঁধে খেলা দেখার ছবি ও ভিডিওতে ভরে যায় ইয়োসেনের ইনবক্স।

এক টুইটে আর্জেন্টাইন এ সাংবাদিক জানান, বাংলাদেশিদের কাছ থেকে যে পরিমাণ মেসেজ তিনি পেয়েছেন, তা অসাধারণ। এরপর ইয়োসেন বলেন, ‘আমরা সবাই যা চাই তা যদি ঘটে, তাহলে আমি বাংলাদেশে যাবো।’

অর্থাৎ সব ভক্ত চায়, আর্জেন্টিনা ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে বিশ্বকাপ জিতুক। আর সেটি যদি বাস্তব হয়ে আসে, স্বাভাবিকভাবেই উন্মাদনায় ফেটে পড়বে বাংলাদেশের সমর্থকরা। আর সেই দৃশ্য নিজের চোখে দেখতেই এ দেশে আসতে চান আর্জেন্টাইন সাংবাদিক।

এর আগে, বাংলাদেশি ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় খোদ আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার মেসির হাতে বাংলাদেশের পতাকা যুক্ত একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন প্রফেশনাল ফুটবল লিগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে।

একই ছবি শেয়ার করা হয়েছে প্রফেশনাল লিগের ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকেও। এতে দেখা যায়, আর্জেন্টিনার জার্সি পরা উল্লাসিত মেসি মাঠের মধ্যে বাংলাদেশের পতাকা হাতে ছুটছেন।

যদিও দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সম্পাদনা (এডিট) করে ছবিতে বাংলাদেশের পতাকা যোগ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি সমর্থকদের প্রতি সম্মান জানাতেই এটি করেছে আর্জেন্টাইন ফুটবল কর্তৃপক্ষ।

THIS IS TOO MUCH BANGLADESH pic.twitter.com/73RlEEnCYl

সম্প্রতি বাংলাদেশে ফুটবল উন্মাদনা নিয়ে বিশাল প্রতিবেদন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট। এমনকি ফিফার ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা হয়েছে বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা-সমর্থকদের উল্লাসের ভিডিও।

This is the power of football @Argentina fans in Bangladesh celebrating Lionel Messi's goal in the #FIFAWorldCup victory over Mexico last night pic.twitter.com/HSE6JGGRsw