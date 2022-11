মেসির স্ত্রীর ফেসবুক আইডি নেই, বাংলাদেশ নিয়ে পোস্টের খবর মিথ্যা

বাংলাদেশে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গত সোমবার ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেছিল আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। বুধবার সেই একই ছবি মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো পোস্ট করেছেন, এমন একটি খবর ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে। তবে জানা গেছে, এটি ভুয়া। মূলত মেসির স্ত্রীর কোনো ফেসবুক আইডিই নেই।

সোশ্যাল মিডিয়ায় রোকুজ্জোর একমাত্র ভেরিফায়েড আইডি রয়েছে ইনস্টাগ্রামে। সেখানে বায়োতে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, আমার টুইটার (আইডি) নেই। আমার ফেসবুক (আইডি) নেই।

সুতরাং ফেসবুকে মেসির স্ত্রীর নামে ১৩ লাখ ফলোয়ার থাকা যে আইডি রয়েছে, সেটি ভুয়া। এটি রোকুজ্জো নন, চালাচ্ছেন অন্য কেউ।

তবে, বাংলাদেশি সমর্থকদের প্রতি আর্জেন্টাইন ফুটবল ফেডারেশনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পোস্টটি মিথ্যা নয়। গত সোমবার এএফএ’র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রফেশনাল ফুটবল লিগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে আলোচিত সেই ছবিটি পোস্ট করা হয়েছে।

একই ছবি শেয়ার করা হয়েছে প্রফেশনাল লিগের ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকেও। এতে দেখা যায়, আর্জেন্টিনার জার্সি পরা উল্লাসিত মেসি মাঠের মধ্যে বাংলাদেশের পতাকা হাতে ছুটছেন।

যদিও দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সম্পাদনা (এডিট) করে ছবিতে বাংলাদেশের পতাকা যোগ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি সমর্থকদের প্রতি সম্মান জানাতেই এটি করেছে খোদ আর্জেন্টাইন ফুটবল কর্তৃপক্ষ।

আর সম্পাদনা করা ছবিতে হলেও মেসির হাতে বাংলাদেশি পতাকা ও সেটি আর্জেন্টাইন ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ভেরিফায়েড পেজ থেকে পোস্ট হওয়ায় উচ্ছ্বসিত এ দেশের ভক্তরা।

সম্প্রতি বাংলাদেশে ফুটবল উন্মাদনা নিয়ে বিশাল প্রতিবেদন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট। এমনকি ফিফার ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা হয়েছে বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা-সমর্থকদের উল্লাসের ভিডিও।

This is the power of football @Argentina fans in Bangladesh celebrating Lionel Messi's goal in the #FIFAWorldCup victory over Mexico last night pic.twitter.com/HSE6JGGRsw