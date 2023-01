সিট বেল্ট বাঁধতে ‘ভুলে’ গেলেন ঋষি সুনাক

চলন্ত গাড়িতে সিট বেল্ট বাঁধা ছাড়া দেখা গেলো যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে। যেখানে গাড়িতে উঠলে সিট বেল্ট না বাঁধাকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। শুধু তাই নয় ব্রিটেনে এর জন্য জরিমানা গুণতে হয় ৫০০ ইউরো।

ল্যাঙ্কাশায়ার পুলিশ এ ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং বলেছেন একটি সোশ্যাল মিডিয়া ক্লিপ বানানোর জন্য সিট বেল্ট খুলে ফেলা ‘সঠিক কাজ’ হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, তিনি তার ভুল পুরোপুরিভাবে স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন।

| NEW: PM Rishi Sunak was NOT wearing a seatbelt in a video recorded in his Government car this morning pic.twitter.com/SOLn5YGnT7