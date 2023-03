যুক্তরাষ্ট্রে প্রাইমারি স্কুলে বন্দুক হামলা, শিশুসহ নিহত ৬

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ন্যাশভিলেতে একটি প্রাইমারি স্কুলে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এখন পর্যন্ত ছয়জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। নিহতদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে। জানা গেছে, এক নারী স্কুলটিতে এই হামলা চালিয়েছে। খবর সিএনএনের।

দেশটির স্থানীয় সময় সোমবার (২৭ মার্চ) সকালে দ্য কোভিন্যান্ট স্কুলে বন্দুক হামলাটি চালানো হয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক প্রাণঘাতী বন্দুক হামলাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

Bystander video captured the moments when students in Nashville were escorted by police following a shooting at Covenant School.https://t.co/nLWGnacUGo pic.twitter.com/KKljlyZyBj