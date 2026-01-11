  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েল ও ইরান আবার অংশীদার হবে: নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২১ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
নেতানিয়াহু/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তেহরানের বর্তমান সরকার পতনের পর ইসরায়েল ও ইরান আবারও অংশীদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

সাপ্তাহিক মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে দেওয়া বক্তব্যে নেতানিয়াহু বলেন, আমরা ইরানের নাগরিকদের প্রতি সংহতি জানাচ্ছি। সরকার পতনের পর আমরা দুই দেশের জনগণের কল্যাণে একসঙ্গে ভালো কাজ করবো।

তার দপ্তরের বরাতে তিনি আরও বলেন, আমরা সবাই আশা করি, পারস্য জাতি খুব শিগগিরই মুক্ত হবে।

ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে নেতানিয়াহু বলেন, যেদিন সেই দিন আসবে, সেদিন ইসরায়েল ও ইরান আবারও সমৃদ্ধি ও শান্তির ভবিষ্যৎ গড়তে বিশ্বস্ত অংশীদার হবে।

এদিকে, এর আগে ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের ওপর হামলা চালায়, তবে ইরান ইসরায়েল ও মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে।

তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ইরানে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারে—এমন আশঙ্কায় ইসরায়েল সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল

