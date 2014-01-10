‘সময় থাকতে চুক্তি করো’
ভেনেজুয়েলা আক্রমণের পর কিউবাকে হুমকি ট্রাম্পের
ভেনেজুয়েলা আক্রমণের পর কিউবাকে হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘সময় থাকতে চুক্তি করো।’ তার মতে, এখন থেকে কিউবার দিকে ভেনেজুয়েলার তেল ও অর্থের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে হাভানা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে।
শনিবার ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে বলেন, ‘কিউবার দিকে আর তেল বা অর্থ যাবে না — জিরো! আমি দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দিচ্ছি, দেরি হওয়ার আগেই তারা একটি চুক্তি করুক।’
সম্প্রতি ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি ও দেশটির তেল শিল্প নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ওই ঘটনার পর কিউবাসহ আরও কয়েকটি দেশকে একই ধরনের হুমকি দিযে চলেছেন ট্রাম্প।
ট্রাম্পের দাবি, কিউবা বহু বছর ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ভেনেজুয়েলার থেকে তেল ও আর্থিক সহায়তায় নির্ভরশীল ছিল। তবে ‘এখন আর সেই সময় নেই’। তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করছে, তাই আর কোনো তেল বা অর্থ কিউবার কাছে যাবে না।
কিউবার সামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরে ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে সমর্থন করে এসেছে। তবে ট্রাম্প দাবি করেছেন, ‘যাদের জন্য কিউবার অনেক সদস্য জীবন হারিয়েছে’, সেই সহায়তা আর প্রয়োজন নেই।
ট্রাম্প একই দিনে এমন একটি পোস্টও শেয়ার করেন, যেখানে পরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে ‘কমিউনিস্ট শাসিত কিউবার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে প্রস্তাব করা হয়। সেখানে ট্রাম্প মন্তব্য করেন, ‘এটি আমার কাছে ভালো শোনাচ্ছে।’
