২৪ ঘণ্টার মধ্যে অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে বিপর্যয়: আইএমডি

স্থলভাগের আরও কাছে পৌঁছালো ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। বুধবার (৭ জুন) ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) এ তথ্য জানিয়েছে। খবর এনডিটিভির।

এক টুইটে আইএমডি জানিয়েছে, বুধবার ভোরে ভারতের গোয়া উপকূল থেকে ৮৯০ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে আরব সাগরের ওপর অবস্থান করছিল ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।

তবে, এই ঝড়ের হাত ধরেই ভারতে বর্ষা মৌসুম শুরু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

Severe Cyclonic storm Biparjoy over eastcentral and adjoining southeast Arabian Sea at 0530 IST of 07th June, near lat 12.6N and lon 66.1E, about 890km WSW of Goa. Likely to move nearly northwards and intensify into VSCS during next 24 hrs. pic.twitter.com/HFZl7ErcSe