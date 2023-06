আমাজন জঙ্গলে প্লেন দুর্ঘটনার শিকার যে চার শিশুকে ৪০ দিন পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের মা দুর্ঘটনার পর আরও চারদিন বেঁচে ছিলেন। আহত ম্যাগডালেনা মুকুতুই যখন মারা যাচ্ছিলেন, তখন সন্তানদের বলেছিলেন, তাকে রেখে তারা যেন নিজেদের বাঁচাতে সাহায্যের জন্য বেরিয়ে পড়ে।

সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন বেঁচে যাওয়া চার ছেলে-মেয়ের বাবা ম্যানুয়েল রানুক। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, তার বড় মেয়ে জানিয়েছে, তাদের মা তাকে বলেছিল, নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করো, সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করো।

এই চার ভাই-বোনের বয়স ১৩, নয়, পাঁচ এবং এক বছর। গত শুক্রবার (৯ জুন) তাদের আমাজনের গহীন জঙ্গল থেকে উদ্ধারের পর হেলিকপ্টারে করে শহরে নিয়ে আসা হয়। এরপর রাজধানী বোগোটার একটি সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ম্যানুয়েল রানুক হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের বলেন, আমার ১৩ বছর বয়সী মেয়ে লেসলি একটি বিষয় পরিষ্কার করেছে, তা হলো- তার মা দুর্ঘটনার পর আরও চারদিন বেঁচে ছিল।

‘মৃত্যুর আগে ওদের মা বলেছিল, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। তোমরা তোমাদের বাবার কাছে যাও, দেখবে তোমাদের বাবা কীরকম মানুষ। তোমাদের আমি যেমন ভালোবাসি, তোমাদের বাবাও সেভাবে ভালোবাসবে।’

জঙ্গলে এই শিশুরা ৪০ দিন কীভাবে বেঁচে ছিল এবং উদ্ধার পেলো এর বিস্তারিত ধীরে ধীরে জানা যাচ্ছে। উদ্ধারকর্মী নিকোলাস ওরডোনেজ গোমেজ নামে এক উদ্ধারকর্মী সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভিসি’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই শিশুদের খুঁজে পাওয়ার প্রথম মুহূর্তটির বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, বড় মেয়ে লেসলি তার ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটজনকে কোলে নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসে। ও বলছিল, আমি খুবই ক্ষুধার্ত। তখন দুই ছেলের একজন মাটিতে শুয়ে ছিল। সে উঠে বসে আমাকে বললো, আমার মা মারা গেছে।

নিকোলাস বলেন, আমরা তৎক্ষণাৎ ইতিবাচক কথাবার্তা বলে শিশুদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছিলাম। বলছিলাম, আমরা তাদের বন্ধু। তাদের বাবা-চাচাই আমাদের সেখানে পাঠিয়েছে। আমরা সবাই পরিবারের সদস্য!

তখন সেই ছেলেটি বলে, আমি রুটি আর সসেজ খেতে চাই।

