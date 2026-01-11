  2. আন্তর্জাতিক

মাদুরোর অপহরণ উদযাপন করায় নিকারাগুয়ায় গ্রেফতার ৬০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৩ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
প্রেসিডেন্ট দানিেল অর্টেগা ও স্ত্রী ভাইস প্রেসিডেন্ট রোসারিও মুরিলো/ ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস অপহরণের ঘটনায় উদযাপন এবং সমর্থন প্রকাশের অভিযোগে অন্তত ৬০ জনকে গ্রেফতার করেছে নিকারাগুয়া কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) মানবাধিকার পর্যবেক্ষক গ্রুপ ও স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে এমন তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট দানিয়েল ওর্তেগা ও তার স্ত্রী ভাইস প্রেসিডেন্ট রোসারিও মুরিলো মাদুরোর ঘনিষ্ঠ মিত্র। মাদুরোকে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী রাজধানী কারাকাস থেকে বন্দি করে নিউইয়র্কে নিয়ে যায়। যেখানে তাকে মাদক ও অস্ত্র যোগাসহ বিভিন্ন অভিযোগে আদালতে তোলা হয়েছিল। যদি আদালতে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে মাদুরো।

মানবাধিকার সংগঠন ব্লু এন্ড হোয়াইট মনিটরিং জানিয়েছে, মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস আটক হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ৬০টি স্বেচ্ছাচারে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। অভিযানের সমর্থন জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য, ব্যক্তিগত উদযাপন বা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের মত প্রকাশ করায় তারা আটক হয়েছেন।

সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ৪৯ জন এখনও আটক অবস্থায় রয়েছেন এবং তাদের আইনি অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নয়জনকে ছাড়া হয়েছে এবং তিনজন অস্থায়ীভাবে আটক রয়েছে।

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

