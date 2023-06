ভাগ হয়ে যেতে পারে ভারত, বিস্ফোরক মন্তব্য ওবামার

তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্যেই ভারত নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। বৃহস্পতিবার (২২ জুন) মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মুসলিমদের অধিকারকে সম্মান দেওয়া না হলে ভেঙে যেতে পারে ভারত। শুক্রবার (২৩ জুন) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানায় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওবামা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আমি ভালো করেই জানি। আমি যদি এখন তার সঙ্গে দেখা করতাম তাহলে তাকে বলতাম, আপনি যদি ভারতে জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা না করতে পারেন, তাহলে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

Obama Warns On Minority Rights, Biden Says "I Believe In India's DNA" https://t.co/WS4Sy7bVft pic.twitter.com/N1ORcRD2qC