পরিবারের সঙ্গে বিনোদন উদ্যানে (অ্যামিউজ়মেন্ট পার্ক) বেড়াতে গিয়েছিল ছয় বছরের ছোট্ট সিসার। সেখানেই ঘটে গেলো বিপত্তি। ৪০ ফুট উঁচু থেকে দড়ি (জিপ লাইন) ছিঁড়ে সোজা নিচে পড়লো সে।

গোটা ঘটনাই ধরা পড়েছে দর্শকের ফোন ক্যামেরায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, রোপওয়ের দড়ি ছিঁড়ে গাইডের হাত ফস্কে নীচে পড়ে যাচ্ছে ছ’বছরের সিসার। ঘটনাটি ঘটেছে মেক্সিকোর মন্টেরির একটি বিনোদন উদ্যানে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এত উঁচু থেকে পড়লেও প্রাণে বেঁচে গেছে সিসার। ওই উঁচু স্থান থেকে সিসার গিয়ে পড়ে একটি কৃত্রিম জলাধারে। সেখানে থাকা অন্য এক দর্শক তাকে বাঁচায়। শারীরিকভাবে খুব বেশি আঘাত না লাগলেও সিসারের আসল ব্যথা লেগেছে মনে। ঘটনার পর থেকেই ক্ষণে ক্ষণে ডুকরে কেঁদে উঠছে সে।

A six-year-old boy falls from a height of 12 meters while on a ropes rack at Fundidora Park in Monterrey, Mexico pic.twitter.com/DAysWyikiA