বিশ্বকাপে ১২ গ্রুপে ৪৮ দল: একনজরে দেখুন কে কার প্রতিপক্ষ
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের সব গ্রুপ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। জানা হয়ে গেছে, আসন্ন বিশ্বকাপে কে হচ্ছে কার প্রতিপক্ষ। কোন গ্রুপে আছে কারা। কোন দল পেয়েছে সহজ গ্রুপ, কাদের ভাগ্যে জুটেছে ডেথ গ্রুপ।
স্থানীয় সময় শুক্রবার দুপুর ১২টায় (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত ১১টা) ওয়াশিংটন ডিসির বিখ্যাত জন এফ কেনেডি সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস ভেন্যুতে ফিফা বিশ্বকাপ-২০২৬ এর দলগুলোর ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।
যেখানে ৪৮টি দলকে ভাগ করা হয়েছে ১২টি গ্রুপে। আসুন একনজরে দেখে নিই—বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে কে কার প্রতিপক্ষ।
গ্রুপ ‘এ’: মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, (গ্রুপের চতুর্থ দল হিসেবে ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ‘ডি’ জয়ী—ডেনমার্ক/চেক রিপাবলিক/রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড অথবা নর্থ মেসিডোনিয়া)
গ্রুপ ‘বি’: কানাডা, কাতার, সুইজারল্যান্ড, (চতুর্থ দল হিসেবে ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ‘এ’ জয়ী—ইতালি/ওয়েলস/বসনিয়া-হার্জেগোভিন অথবা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড)
গ্রুপ ‘সি’: ব্রাজিল, মরক্কো, স্কটল্যান্ড, হাইতি
গ্রুপ ‘ডি’: যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, প্যারাগুয়ে, (চতুর্থ দল হিসেবে ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ‘সি’ জয়ী—তুরস্ক/স্লোভাকিয়া/কসোভো অথবা রোমানিয়া)
গ্রুপ ‘ই’: জার্মানি, ইকুয়েডর, কোত দি ভোয়া, কুরাসাও
গ্রুপ ‘এফ’: নেদারল্যান্ডস, জাপান, তিউনিসিয়া, (চতুর্থ দল হিসেবে ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ‘বি’ জয়ী—ইউক্রেন/পোল্যান্ড/আলবেনিয়া অথবা সুইডেন)
গ্রুপ ‘জি’: বেলজিয়াম, ইরান, মিশর, নিউজিল্যান্ড
গ্রুপ ‘এইচ’: স্পেন, উরুগুয়ে, সৌদি আরব, কেপ ভার্দ
গ্রুপ ‘আই’: ফ্রান্স, সেনেগাল, নরওয়ে, (ফিফা প্লে-অফ ২ জয়ী দল—ইরাক, বলিভিয়া অথবা সুরিনাম)
গ্রুপ ‘জে’: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, জর্ডান
গ্রুপ ‘কে’: পর্তুগাল, কলম্বিয়া, উজবেকিস্তান (ফিফা প্লে-অফ ১ জয়ী দল—কঙ্গো, জ্যামাইকা অথবা নিউ ক্যালেডোনিয়া)
গ্রুপ ‘এল’: ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, পানামা, ঘানা
আগামী বছরের ১১ জুন পর্দা উঠবে ফুটবল বিশ্বকাপের। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। এতদিন ৮টি গ্রুপে ৩২টি দেশের বিশ্বকাপ খেললেও এবার প্রথমবারের মতো ১২টি গ্রুপে অংশ নেবে ৪৮টি দেশ।
পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিশ্বকাপের সব ম্যাচের সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবে ফিফা।
