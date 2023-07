রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিতে সাধারণত অ্যাম্বুলেন্সে সাইরেন বাজানো হয়। এর শব্দ শুনে রাস্তায় চলাচলে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় গাড়িটিকে। কিন্তু আজকাল অনেকেই এই নিয়মের অপব্যবহার করে থাকেন। যেমনটি করেছেন এক অ্যাম্বুলেন্সচালক। গাড়িতে রোগী না থাকলেও রাস্তায় সুবিধা পেতে সাইরেন বাজিয়েছেন তিনি। এরপর হাসপাতালে না গিয়ে ঢুকেছেন খাবারের দোকানে।

সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের হায়দ্রাবাদে। এর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

গত মঙ্গলবার (১১ জুলাই) ভারতীয় পুলিশ জানিয়েছে, ওই অ্যাম্বুলেন্সটির ভেতরে কোনো রোগী ছিলেন না। অর্থাৎ কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে ছিল না সেটি। তবু তাতে সাইরেন বাজানো হয়েছিল।

আরও পড়ুন>> চলন্ত বাইকে বান্ধবীকে কোলে বসিয়ে রোমান্স, অতঃপর কান ধরালো পুলিশ

এর মাধ্যমে ট্রাফিক পুলিশের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পরিবর্তে কাছাকাছি একটি খাবারের দোকানে যান অ্যাম্বুলেন্সচালক। সেখান থেকে ভাজাপোড়া খাবার ও কোমল পানীয় কেনেন তিনি।

পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, ঘটনাটি ঘটে গত সোমবার রাতে। অ্যাম্বুলেন্সটি ব্যস্ত বশিরবাগ জংশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এসময় চালক সাইরেন বাজানোয় দায়িত্বরত ট্রাফিক কনস্টেবল অবিলম্বে গাড়িটি চলার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দেন।

ওই কনস্টেবল ভেবেছিলেন, অ্যাম্বুলেন্সটির তাড়া রয়েছে। কিন্তু সেটি ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরত্বে একটি খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। এ দৃশ্য দেখে এগিয়ে যান কনস্টেবল।

আরও পড়ুন>> ১০ বছরে স্বামীকে ৭ বার পুলিশ দিয়ে ধরিয়েছেন স্ত্রী

তিনি বিষয়টি সম্পর্কে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাদের কথপোকথনের ভিডিও রেকর্ড করা হয় কনস্টেবলের শরীরে লাগানো বডি ক্যামেরায়।

#TelanganaPolice urges responsible use of ambulance services, citing misuse of sirens. Genuine emergencies require activating sirens for swift and safe passage. Strict action against abusers is advised.



Together, we can enhance emergency response and community safety. pic.twitter.com/TuRkMeQ3zN