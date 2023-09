ভারত-কানাডার সম্পর্ক ক্রমেই আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কারের পর এবার কানাডীয় নাগরিকদের জন্য ভিসা ইস্যু করা স্থগিত করলো ভারত। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম স্থগিত থাকবে বলে নিশ্চিত করেছে এনডিটিভি, ইন্ডিয়া টুডেসহ একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

বিএলএস ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি জনপ্রিয় ভিসা সেন্টার তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, ভারতীয় দূতাবাস থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি: প্রক্রিয়াগত কারণে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সালে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভিসা সেবা স্থগিত থাকবে।

আরও পড়ুন>> ভারত-কানাডা দ্বন্দ্বে ‘গভীরভাবে উদ্বিগ্ন’ যুক্তরাষ্ট্র

Big Breaking: Indian Visa services in Canada suspended till further notice , says BLS India Visa Application Centre quoting "Indian mission notice". BLS provides Indian visa services in Canada. pic.twitter.com/XDmJcDvvgz