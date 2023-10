টক শোতে মারামারির ঘটনায় ইমরান খানের আইনজীবী শের আফজাল খান মারওয়াতের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন পিএমএল-এন সিনেটর আফনান উল্লাহ খান। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডন শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গত বুধবার এক্সপ্রেস নিউজের একটি টক শোতে অংশ নিয়েছিলেন পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খানের আইনজীবী মারওয়াত ও পিএমএল-এন নেতা আফনান উল্লাহ। এতে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের একপর্যায়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন তারা। তাদের মারামারির দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ডন জানিয়েছে, গত শুক্রবার আবপাড়া থানায় পাকিস্তান দণ্ডবিধির (পিপিসি) ৩৫২ (গুরুতর উসকানি ব্যতীত অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের শাস্তি) এবং ৫০৬ (ফৌজদারী ভীতি প্রদর্শন) ধারায় মামলা করেছেন আফনান উল্লাহ।

এফআইআরে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য পিটিআই আইনজীবীর সঙ্গে টিভি শোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সিনেটরকে। উত্তপ্ত বিতর্কের সময় শের আফজাল মারওয়াত হঠাৎ তাকে আক্রমণ এবং আঘাত করার চেষ্টা করেন। এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেন।

এতে আরও বলা হয়, মারওয়াত এক টুইটবার্তায় স্বীকার করেছেন যে, তিনি আমাকে আক্রমণ করেছিলেন।

ডনের সঙ্গে আলাপকালে পিএমএল-এন নেতা বলেছেন, তিনি বিষয়টির শেষ দেখে ছাড়বেন। তিনি বলেন, আমরা যদি টিভি টক শোতে একে অপরের ওপর শারীরিক আক্রমণের অনুমতি দেই, তাহলে ভাবুন ভবিষ্যৎ কেমন হবে।

পাল্টা মামলার হুমকি

আফনান উল্লাহ খানের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলার হুমকি দিয়েছেন আইনজীবী মারওয়াত। পাশাপাশি, আদালতে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মারওয়াত বলেছেন, তিনি টেলিগ্রাফ আইনের ধারা ২৫ডি এবং ৫০৬ ধারায় মার্গাল্লা থানায় সিনেটরের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করার আবেদন করেছেন। যদি রোববারের মধ্যে মামলাটি গ্রহণ করা না হয়, তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন এ আইজীবী।

