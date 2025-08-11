  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে রানার গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩২ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
রানার গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রানার গ্রুপ
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই/অটোমোবাইল/ইইই)
অভিজ্ঞতা: ০৩-০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Runner Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

