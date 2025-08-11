ঢাকায় নিয়োগ দেবে রানার গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে রানার গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রানার গ্রুপ
বিভাগের নাম: সাপ্লাই চেইন
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই/অটোমোবাইল/ইইই)
অভিজ্ঞতা: ০৩-০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Runner Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ