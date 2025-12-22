জনবল নিয়োগ দেবে বিকাশ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগ দেবে বিকাশ, কর্মস্থল ঢাকা
অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডে ‘এসভিপি/ভিপি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিকাশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: সাইবার ডিফেন্স অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স
পদের নাম: এসভিপি/ভিপি
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই)
অভিজ্ঞতা: ১৫-১৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিকাশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ