চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আকিজ মটরস, ৪০ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
আকিজ মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আকিজ মটরস লিমিটেডে ‘সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: সার্ভিস, প্রাইভেট অ্যান্ড কমার্শিয়াল

পদের নাম: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ০২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (অটোমোবাইল/মেকানিক্যাল) অথবা বিএসসি (এমই)
অভিজ্ঞতা: ০৫-০৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: পাবনা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক AKIJ Motors করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

