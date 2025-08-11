চাকরির সুযোগ দিচ্ছে আকিজ মটরস, ৪০ বছরেও আবেদন
আকিজ মটরস লিমিটেডে ‘সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: সার্ভিস, প্রাইভেট অ্যান্ড কমার্শিয়াল
পদের নাম: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ০২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা (অটোমোবাইল/মেকানিক্যাল) অথবা বিএসসি (এমই)
অভিজ্ঞতা: ০৫-০৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: পাবনা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক AKIJ Motors করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
