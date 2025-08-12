  2. জাগো জবস

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে ওরি ব্যাংক

প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
ওরি ব্যাংক বাংলাদেশ। ফাইল ছবি

ওরি ব্যাংক বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখায় ‘প্রিন্সিপাল অফিসার/সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওরি ব্যাংক

পদের নাম: প্রিন্সিপাল অফিসার/সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Woori Bank করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

