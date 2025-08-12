  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘টিম লিডার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

পদের নাম: টিম লিডার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Plan International Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

