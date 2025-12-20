ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২৪ বছর বয়স হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন। সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন নেই।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমএসএস/এমএসসি/এমএ
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ