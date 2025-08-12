স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম, কর্মস্থল ঢাকা

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম, কর্মস্থল ঢাকা
অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকমে ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিক্রয় ডটকম
পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bikroy.com করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ