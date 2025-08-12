৩০ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

৩০ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেইনি সেলস অফিসার/সেলস অফিসার’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ান ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিটেইল লিয়াবিলিটি বিজনেস
পদের নাম: ট্রেইনি সেলস অফিসার/সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ONE Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ