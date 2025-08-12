  2. জাগো জবস

৩০ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
৩০ অফিসার নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ওয়ান ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে ‘ট্রেইনি সেলস অফিসার/সেলস অফিসার’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ান ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিটেইল লিয়াবিলিটি বিজনেস

পদের নাম: ট্রেইনি সেলস অফিসার/সেলস অফিসার
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ONE Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৩৬ কর্মচারী নিয়োগ দেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০ টাকা

৩৬ কর্মচারী নিয়োগ দেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০ টাকা

চাকরির-খবর
এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

চাকরির-খবর
৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৭২ জন নিয়োগ দেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর