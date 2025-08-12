নিয়োগ দেবে যমুনা ব্যাংক, ৫৫ বছরেও আবেদন

নিয়োগ দেবে যমুনা ব্যাংক, ৫৫ বছরেও আবেদন
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান যমুনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ২০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় career.jamunabank.com.bd সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ০৯ আগস্ট ২০২৫
এমআইএইচ