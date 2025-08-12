২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ৫০ টাকা

২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ৫০ টাকা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ‘অফিস সহায়ক’ পদে ২৮৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
বয়স: ০১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষার সনদপত্রের উপর ভিত্তি করে বয়সের সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৪টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ