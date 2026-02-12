  2. জাগো জবস

সাউথইস্ট ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ এএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসিতে ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও)’ পদে  দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: টেলিক্যাশ লিমিটেড

পদের নাম: চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় [email protected] সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

