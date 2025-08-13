ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আকিজ মটরস, ৪৫ বছরেও আবেদন

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আকিজ মটরস, ৪৫ বছরেও আবেদন
আকিজ মটরস লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: অটো সার্ভিস ইকুইপমেন্ট, গ্যারেজ ইকুইপমেন্ট
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/ডিপ্লোমা (অটোমোবাইল) অথবা বিএসসি (এমই)
অভিজ্ঞতা: ০৫-০৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, ২৮ বছরেও আবেদন
- ৩৬৩ জনকে নিয়োগ দেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক AKIJ Motors করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- অফিসার ক্যাডেট নেবে বিমান বাহিনী, বিবাহিতদেরও আবেদনের সুযোগ
- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ২৮ বছরেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম