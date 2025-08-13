৩০ জনবল নেবে জীবন বীমা করপোরেশন, এইচএসসি পাসেই আবেদন
দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় বীমাপ্রতিষ্ঠান জীবন বীমা করপোরেশনে ‘বীমা প্রতিনিধি (এজেন্ট)/কনসালটেন্ট’ পদে ৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জীবন বীমা করপোরেশন
পদের নাম: বীমা প্রতিনিধি (এজেন্ট)/কনসালটেন্ট
পদসংখ্যা: ৩০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: পার্ট টাইম/ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৮-৬৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Jiban Bima Corporation (Sales Office) করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ