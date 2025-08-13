  2. জাগো জবস

৩৮ জনকে নিয়োগ দেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
৩৮ জনকে নিয়োগ দেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে (ইউজিসি) ১১টি পদে ৩৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ক্লিক করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি), আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ৫০ টাকা

২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ৫০ টাকা

চাকরির-খবর
৩৬ কর্মচারী নিয়োগ দেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০ টাকা

৩৬ কর্মচারী নিয়োগ দেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০ টাকা

চাকরির-খবর
এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

চাকরির-খবর