৩৮ জনকে নিয়োগ দেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

৩৮ জনকে নিয়োগ দেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে (ইউজিসি) ১১টি পদে ৩৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ক্লিক করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি), আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ