  2. জাগো জবস

৪৭ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট, আবেদন শেষ রোববার

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
৪৭ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট, আবেদন শেষ রোববার
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ১৪টি বিভাগে ৪৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে আবেদনের নিয়ম সম্পর্কে বিস্তরিত জানতে পারবেন।

আবেদন ফি: সোনালী ব্যাংক বুয়েট শাখায় ৬০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

চাকরির-খবর
১৯ জনকে নিয়োগ দেবে পেট্রোলিয়াম করপোরেশন

১৯ জনকে নিয়োগ দেবে পেট্রোলিয়াম করপোরেশন

চাকরির-খবর
১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ

১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ

চাকরির-খবর