অ্যাসোসিয়েট অফিসার নেবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, বেতন ৪৫ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৪ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের লোগো। ফাইল ছবি

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনে ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
বিভাগের নাম: ইলেক্ট্রো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৪ বছর
বেতন: ৪৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Islami Bank Foundation করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

