অফিসার নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, বেতন ৪৭ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
হীড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ

পদের নাম: এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/ইইই/এমই/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ০৭ বছর
বেতন: ৪৭,৭০০ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, সিলেট

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক HEED Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

