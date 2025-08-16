অফিসার নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, বেতন ৪৭ হাজার টাকা

অফিসার নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, বেতন ৪৭ হাজার টাকা
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
পদের নাম: এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/ইইই/এমই/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)/এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ০৭ বছর
বেতন: ৪৭,৭০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, সিলেট
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক HEED Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ