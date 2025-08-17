স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদন

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদন
এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘টেরিটরি সেলস অফিসার/টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইঞ্জিন ওয়েল-লিকুই মলি
পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার/টেরিটরি সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৪ বছর
কর্মস্থল: বগুড়া, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নাওগাঁ, নাটোর, রাজবাড়ী, রাজশাহী, সিলেট, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ACI Motors Limited করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ