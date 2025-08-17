  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২৪ বছর হলেই আবেদন
এসিআই মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘টেরিটরি সেলস অফিসার/টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: ইঞ্জিন ওয়েল-লিকুই মলি

পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার/টেরিটরি সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৪ বছর
কর্মস্থল: বগুড়া, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নাওগাঁ, নাটোর, রাজবাড়ী, রাজশাহী, সিলেট, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ACI Motors Limited করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

চাকরির-খবর
১৯ জনকে নিয়োগ দেবে পেট্রোলিয়াম করপোরেশন

১৯ জনকে নিয়োগ দেবে পেট্রোলিয়াম করপোরেশন

চাকরির-খবর
১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ

১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ

চাকরির-খবর