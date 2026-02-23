  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, থাকছে না বয়সসীমা
ব্যাংক এশিয়া পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স অফিসিয়ালস (আপ টু এসইও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি

পদের নাম: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স অফিসিয়ালস (আপ টু এসইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ

সেনাবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ, বিবাহিতরাও পাবেন আবেদনের সুযোগ

৩০০ অফিসার নেবে প্রাণ গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ

৩০০ অফিসার নেবে প্রাণ গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, এইচএসসি পাসেই আবেদন

১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, এইচএসসি পাসেই আবেদন