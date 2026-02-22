  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিক্রয় ডটকমের লোগো। ফাইল ছবি

অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকমে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিক্রয় ডটকম
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বিক্রয় ডটকম আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

