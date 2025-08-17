  2. জাগো জবস

ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

‘হেড অব ক্রেডিট কার্ডস’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি। আগ্রহীরা আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি

পদের নাম: হেড অব ক্রেডিট কার্ডস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/স্নাতকোত্তর/স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এই ঠিকানায় [email protected] সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

