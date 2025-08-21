  2. জাগো জবস

ইবনে সিনা ট্রাস্টে সিনিয়র মেডিকেল অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
ইবনে সিনা ট্রাস্টের লোগো। ফাইল ছবি

ইবনে সিনা ট্রাস্টে ‘সিনিয়র মেডিকেল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইবনে সিনা ট্রাস্ট

পদের নাম: সিনিয়র মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস
অভিজ্ঞতা: ০৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে The Ibn Sina Trust ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

