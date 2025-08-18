১৬৪ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। ফাইল ছবি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ০৫টি পদে ১৬৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মন্ত্রণালয়ের নাম: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

বয়স: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষার সনদপত্রের উপর ভিত্তি করে বয়সের সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি বাবদ ১ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ২-৫ নং পদের জন্য ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

