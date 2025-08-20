সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯১ জনের নিয়োগ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯১ জনের নিয়োগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০টি পদে ১৯১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরম্যাটে ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তরের নাম: গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (https://bskbd.org/) থেকে ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণপূর্বক ফাইলটি নিজের নামে সেভ করে নিজস্ব মেইল আইডি থেকে kendro.hrm@gmail.com এই ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরম্যাটে ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
