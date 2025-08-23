সেলস ম্যানেজার নেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স, লাগবে স্নাতক পাস
ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ‘সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: সেন্ট্রাল-টিইএল ডিস্ট্রিবিউশন
পদের নাম: সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৮-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৩৮-৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Transcom Electronics Limited ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ