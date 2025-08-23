  2. জাগো জবস

এইচএসসি পাসে ৪০০ জনকে নিয়োগ দেবে গোল্ডেন হারভেস্ট

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
এইচএসসি পাসে ৪০০ জনকে নিয়োগ দেবে গোল্ডেন হারভেস্ট
গোল্ডেন হারভেস্ট ইনফোটেক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

গোল্ডেন হারভেস্ট ইনফোটেক লিমিটেডে (জিএইচআইটিএল) ‘ডাটা এন্ট্রি অপারেটর’ পদে ৪০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গোল্ডেন হারভেস্ট ইনফোটেক লিমিটেড (জিএইচআইটিএল)

পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা ডিপ্লোমা
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১৮-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মহাখালী)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Golden Harvest InfoTech ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২৬১ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

২৬১ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১৬৪ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৬৪ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

চাকরির-খবর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯১ জনের নিয়োগ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯১ জনের নিয়োগ

চাকরির-খবর