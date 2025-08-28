  2. জাগো জবস

ম্যানেজার নেবে হীড বাংলাদেশ, বেতন ৬৫ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
হীড বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হীড বাংলাদেশে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: হীড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: মনিটরিং অ্যান্ড এভালুয়েশন (এমএফপি)

পদের নাম: এমপ্লয়ীমেন্ট সাপোর্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/বিএসএস/স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ০৭ বছর
বেতন: ৫০,০০০-৬৫,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর সেকশন ১১)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক HEED Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

