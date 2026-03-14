স্নাতক পাসে জনবল নেবে আকিজ মটরস, ২২ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ১৪ মার্চ ২০২৬
আকিজ মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আকিজ মটরস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: রিকভারি

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ৬ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ মটরস লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

