৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ২৯টি পদে ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ

বয়স: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: আবেদনকারীকে টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-১২ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ১৩-২৯ নং পদের জন্য ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ২৬ আগস্ট ২০২৫

