ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, লাগবে স্নাতক পাস

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, লাগবে স্নাতক পাস
ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাসিট ম্যানেজমেন্ট (এআইএম) লিড (আপ টু এফভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
বিভাগের নাম: ইনফরমেশন সিকিউরিটি
পদের নাম: আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাসিট ম্যানেজমেন্ট (এআইএম) লিড (আপ টু এফভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
