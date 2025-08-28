  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দিচ্ছে প্রাণ গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৪ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
প্রাণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘পিএইচপি ডেভেলপার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ

পদের নাম: পিএইচপি ডেভেলপার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/স্নাতক (সিএসই/সিএস/এসই)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-৩০ বছর
কর্মস্থল: রাজশাহী

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক PRAN Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

