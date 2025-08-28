জনবল নিয়োগ দিচ্ছে প্রাণ গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন

জনবল নিয়োগ দিচ্ছে প্রাণ গ্রুপ, ২৩ বছর হলেই আবেদন
নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘পিএইচপি ডেভেলপার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
পদের নাম: পিএইচপি ডেভেলপার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/স্নাতক (সিএসই/সিএস/এসই)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-৩০ বছর
কর্মস্থল: রাজশাহী
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক PRAN Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ