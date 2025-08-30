  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৪ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
মধুমতি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

মধুমতি ব্যাংক পিএলসিতে ‘সাব ব্র্যাঞ্চ ইনচার্জ (ইও-পিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মধুমতি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: সাব ব্র্যাঞ্চ ইনচার্জ (ইও-পিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর। অভিজ্ঞতা না থাকলে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Modhumoti Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

