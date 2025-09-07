  2. জাগো জবস

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়। ফাইল ছবি

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষে (বেপজা) ২টি পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বিকেল ০৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
কর্তৃপক্ষের নাম: বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮-৩৫ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ২২৩ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

