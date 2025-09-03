  2. জাগো জবস

১৯ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লোগো। ফাইল ছবি

নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫টি পদে ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম

আবেদনের ঠিকানা: পরিচালক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা সরাসরি পাঠাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন ফি: অর্থ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম এর অনুকূলে ১-৩ নং পদের জন্য ২০০ টাকা, ৪ নং পদের জন্য ১৫০ টাকা, ৫ নং পদের জন্য ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বিমান বাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

বিমান বাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

চাকরির-খবর
৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

চাকরির-খবর
১৪ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ

১৪ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর